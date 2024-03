Massacrato a coltellate: aveva dato fuoco alle auto del mandante?

Ranjit Singh è stato ucciso in poco più di 2 minuti: prima accoltellato, poi colpito alla testa con una spranga o un piede di porco. È la cronaca del brutale omicidio della vigilia di Natale, il 24 dicembre scorso in Via Milano a Brescia, nella zona del parco Benson: per quanto accaduto i carabinieri del comando provinciale di Brescia (e in particolare gli uomini del Nucleo investigativo) hanno individuato almeno una dozzina di persone che sarebbero coinvolte, a vario titolo, nella mattanza. Sono tutti di nazionalità indiana: per 6 di loro è stato eseguito un decreto di fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura, altri 6 invece sono attualmente indagati in stato di libertà in quanto, scrivono i militari in una nota, “ritenuti responsabili di aver favorito i fermati in successive attività di elusione delle indagini, fornendo sostegno logistico per il loro temporaneo trasferimento all'estero subito dopo l'omicidio”.

Gli indagati in stato di fermo sono stati raggiunti dai carabinieri a Leno e a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona: 5 di loro hanno solo 20 anni o poco più, incensurati e considerati onesti lavoratori, almeno fino a questo episodio. Il sesto è considerato il mandante: un imprenditore edile di 48 anni. Lui avrebbe organizzato o quantomeno promosso l'omicidio: questo perché Ranjit Singh, solo pochi giorni prima (nella notte del 17 dicembre) avrebbe dato fuoco ad alcuni mezzi di proprietà dell'imprenditore, un avvertimento o una vendetta perché riteneva di dover essere ancora pagato dall'impresario.

Le indagini dei carabinieri

A seguito dell'assassinio, gli esecutori materiali si danno alla fuga e si disperdono all'estero, almeno per un po', convinti così di poterla fare franca: in Austria, Francia e Germania. Ma le indagini dei carabinieri, avviate nell'immediatezza, non hanno lasciato scampo ai malviventi: tutto è cominciato ricostruendo gli spostamenti della vecchia Volkswagen Golf con cui gli esecutori avrebbero raggiunto Via Milano e compiuto l'omicidio. Gli approfondimenti, a cura del Nucleo investigativo e della sezione operativa del Nucleo radiomobile, hanno consentito in poco più di due mesi di ricostruire la dinamica dell'omicidio, stabilendo tempi e modalità dell'agguato, tipologia della armi bianche, spostamenti e vie di fuga degli autoveicoli impiegati; identificare esecutori e mandante; accertare che 5 sospettati fossero immediatamente fuggiti all'estero; ricondurre il presunto movente a una vendetta ordita dall'imprenditore (il mandante) nei confronti della vittima. Il caso è chiuso.