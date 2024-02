Donna trovata morta in casa: il figlio ha confessato l'omicidio

Mauro Pedrotti, 54 anni, ha confessato l'omicidio della madre, durante un interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato a Brescia. È lui il figlio di Santina Delai, la 78enne trovata morta ieri a Puegnago, che avrebbe allertato la moglie per chiederle di accertarsi delle condizioni dell'anziana, in quanto – nella sua iniziale versione dei fatti – "avevo provato più volte a chiamarla, ma il telefono continuava a squillare a vuoto". Era tutta una messinscena per cercare di farla franca.

L'esatta modalità dell'aggressione ancora non si conosce. L'unica certezza, al momento, è che la povera Santina è stata uccisa dal figlio. Probabilmente strangolata: è stata trovata esanime a terra con uno straccio intorno al collo e, nella sua casa di via Panoramica, non sarebbero state trovate tracce di sangue. Sarebbe stata la nuora a scoprire il cadavere, ma ora l'intera versione dei fatti è al vaglio dei militari. A breve, al Civile di Brescia verrà effettuata l'autopsia, che aiuterà a far luce su quanto avvenuto.



Nel corso dell'interrogatorio, Mauro Pedrotti avrebbe raccontato di un sentimento d'esasperazione nel vivere ogni giorno a fianco dell'abitazione della madre, che l'avrebbe spinto a compiere il terribile gesto. È già stato portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato.