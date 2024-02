Ha ucciso la madre a mani nude: la moglie non è coinvolta

La confessione shock sarebbe arrivata già poche ore dopo il brutale assassinio dell'anziana madre. Del resto, la messinscena della rapina finita in tragedia non aveva mai veramente convinto gli inquirenti: nessun segno di effrazione nella villetta di Puegnago della 78enne Santina Delai (solo una porta finestra aperta) e nessun oggetto di valore rubato. Solo cassetti aperti e rovesciati: un tentativo (ingenuo) di depistare le indagini. Le attenzioni dei carabinieri, coordinati dalla pm Ines Bellesi, si erano quindi fin da subito concentrate sui familiari, in particolare sull'unico figlio della vittima: il 54enne Mauro Pedrotti che, insieme alla moglie, abita nella casa attigua a quella della 78enne.

L'omicidio e la messinscena

Ed era stato proprio lui l'ultimo ad aver visto viva l'anziana donna, all'alba di ieri (mercoledì 7 febbraio): aveva raccontato agli inquirenti che era passato a trovarla, prima di andare a lavorare. Sempre lui a dare l'allarme: dato che la madre non rispondeva alle sue continue chiamate, aveva chiesto alla moglie di verificare se stesse bene. Ed è stata la nuora - del tutto estraneo ai fatti e non indagata - a trovare Santina Delai esanime a terra con uno straccio intorno al collo. Ad incastrare il 54enne, dipendente di una ditta di Manerba specializzata nella posa e realizzazione di asfalti, anche il racconto di una vicina di casa della vittima: avrebbe sentito dei rumori sospetti e poi la povera Santina urlare, invocando proprio il nome del figlio Mauro.

Ascoltato e interrogato per oltre 20 ore, prima nella caserma di Salò poi al comando provinciale di Brescia, Pedrotti è crollato: ha confessato di aver strangolato la madre prima a mani nude, poi con uno straccio e poi di aver inscenato il furto.

"Ha agito d'impeto"

"Si è tolto un peso confessando - riferisce l'avvocato Giovanni Brunelli, che difende il 54enne -. Il mio assistito sapeva che il tentativo di inscenare un furto era velleitario, non ha mai veramente creduto di farla franca. Dopo gli iniziali tentennamenti, ha quindi ammesso l'omicidio, raccontando di aver agito d'impeto. I rapporti con la madre erano tesi da molto tempo: non tollerava il continuo intromettersi della donna nelle sue scelte di vita, in quelle della moglie e della figlia. I rapporti si sono deteriorati del tutto qualche settimana fa, quando Pedrotti ha comunicato alla vittima l'intenzione di lasciare la villetta attigua alla sua per trasferirsi, insieme alla moglie, in un'altra casa e in un altro paese".

Per il 54enne - accusato di omicidio volontario premeditato - all'alba di oggi (venerdì 8 febbraio) si sono aperte le porte del carcere: "È molto scosso e pentito per quello che ha fatto - fa ancora sapere l'avvocato Brunelli -. E' molto provato: è la prima volta che ha a fare con la giustizia e per lui non sarà affatto facile affrontare l'esperienza carceraria". La misura cautelare non è ancora stata convalidata e l'udienza davanti al Gip non ancora fissata.