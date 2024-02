Dramma in paese, donna trovata morta in casa: sul posto c'è la Scientifica

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del dramma consumatosi a Puegnago del Garda, dove – all'interno della sua abitazione di via Panoramica – è stata trovata morta una donna di 78 anni.

Sembra che sul corpo siano stati trovati segni di violenza, ma – al momento – non sarebbero state scoperte tracce di sangue. È ancora troppo presto per fare delle ipotesi: gli inquirenti stanno valutando anche quelle di un femminicidio o di una rapina finita in tragedia.

Sul posto sono all'opera – oltre ai militari – gli uomini della Scientifica, il medico legale e il pubblico ministero Ines Bellesi.