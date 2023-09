Massacrata a mani nude dal figlio: si attende l'autopsia sulla povera Nerina

Dopo l'interrogatorio di convalida (a scena muta) per Ruben Andreoli, il 45enne di Sirmione accusato dell'omicidio della madre Nerina Fontana, 72 anni, le indagini proseguono: la Procura ha infatti disposto l'autopsia sul corpo della donna. Sarebbe stata uccisa a mani nude dal figlio, al termine di una furibonda lite: all'origine del litigio – forse l'ennesimo di questi ultimi tempi – ci sarebbero stati screzi e ruggini relativi alla volontà del figlio di lasciare l'Italia e il lavoro e trasferirsi in Ucraina con la moglie, S.P. le iniziali di quest'ultima.

Il brutale omicidio

Tutti e tre abitavano insieme in un grande appartamento al primo piano di una palazzina al civico 16 di Via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, quartiere Todeschino. Venerdì scorso i vicini di casa hanno allertato il 112 dopo aver assistito alla brutale scena che diventerà poi un omicidio: la donna aggredita e picchiata dal figlio, esanime a terra sul balcone, in un bagno di sangue. Soccorsa e trasferita d'urgenza in Poliambulanza, qui è spirata solo poche ore più tardi.

Il figlio è stato subito arrestato, con l'accusa di omicidio: le indagini sono affidate ai carabinieri di Sirmione e Desenzano e coordinate dal pm Ettore Tisato. Non risulta coinvolta nella vicenda la moglie di Andreoli, unico accusato per l'omicidio della madre: si cerca ora di ricostruite nei minimi dettagli anche la tragica morte di Nerina Fontana, per completare il quadro accusatorio. Anche a questo servirà l'autopsia.