Uccide il padre a coltellate e ferisce la madre, gravissima in ospedale

Brutale omicidio: uccide il padre a coltellate, ferisce gravemente la madre che ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. È successo a Nembro, nella Bergamasca: già arrestato per omicidio il giovane Matteo Lombardini, 35 anni, un passato (e un presente) denso di problemi psichiatrici e una precedente aggressione ai genitori, ormai oltre un decennio fa, ma senza che fosse mai stato denunciato. Sabato non stava bene, aveva già litigato con mamma e papà: in serata, armato di coltello, ha prima ucciso il padre, trovato in casa in un lago di sangue, e poi ferito anche la madre, già sottoposta a una delicata operazione chirurgica.

A dare l'allarme i vicini di casa, spaventati dalle urla. La tragedia si è consumata in un appartamento, ora sotto sequestro, al terzo piano di un condominio di Via Rossini. Il fratello dopo aver ammazzato il padre ha chiamato la sorella al telefono. I vicini hanno trovato la madre, Maria Angela Stella, ferita e che chiedeva aiuto: solo in un secondo momento, in casa, è stato avvistato anche il padre, Giuseppe Lombardini, ormai morto.

Arrestato e trasferito in ospedale

Matteo Lombardini non ha opposto resistenza. È stato trasferito in ospedale a Bergamo per farsi curare alcune lievi ferite, che non si esclude siano state procurate dai genitori nel disperato tentativo di difendersi dalla sua furia omicida. Nelle prossime ore sarà interrogato e racconterà la sua drammatica versione. Già disposta l'autopsia sul corpo del povero Giuseppe.

L'abitazione dei Lombardini è stata posta sotto sequestro: per tutta la notte, domenica compresa, i carabinieri erano al lavoro per raccogliere indizi ed elementi utili alle indagini. Sul posto anche gli specialisti della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche.