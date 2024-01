Uccide a coltellate il marito: donna arrestata dai carabinieri

Nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, una donna di 46 anni (C.M. le iniziali) è stata arrestata a Martinengo, comune della Bergamasca al confine con la nostra provincia (dista 6 km da Pontoglio). La 46enne è accusata di aver ucciso a coltellate il marito di 56 anni (D.R. le iniziali).

Il tragico evento si è verificato alle prime luci dell'alba in via Cascina Lombarda, ai confini del paese in direzione del fiume Oglio. La coppia ha una figlia di 5 anni.



Al momento, i dettagli sull'accaduto restano oscuri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio. A seguito dell'arresto, la donna è stata portata in caserma.