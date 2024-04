Omicidio-suicidio, parla la moglie dell'assassino: "Nostra figlia è distrutta"

"In questo momento devo proteggermi", sono le poche dichiarazioni rilasciate dalla moglie di Cristian Catalano. La donna vive insieme alla figlioletta di 11 anni (avuta con il 49enne) a Cacoal (Brasile), a oltre 9.500 chilometri di distanza dall’appartamento di Lonato del Garda teatro della mattanza di Pasquetta.



Catalano è stato trovato morto, tra le mura della casa a Madonna della Scoperta dove abitava da pochi mesi, insieme alla donna che frequentava da poco: la 45enne cinese Shaui Li. L’ipotesi più accreditata, per chi indaga, è quella dell’omicidio-suicido: il 49enne avrebbe prima ucciso la donna, tagliandole le vene per simularne il suicidio, e in seguito si sarebbe auto-inferto ferite al collo e ai polsi, morendo dissanguato ad almeno un'ora di distanza dal decesso di lei.

Ragazza uccisa perché incinta?

Ma sono tanti i nodi ancora da sciogliere: primo tra tutti l’ipotesi - atroce - che all’origine della duplice tragedia ci sia una presunta gravidanza della giovane donna. Nell’appartamento a Madonna della Scoperta sarebbero state trovate delle prenotazioni di ecografie fetali, per ora senza la certezza di un referto, che rimanderebbero dunque ad accertamenti per un’ipotetica gravidanza. Eventualità che potrebbero trovare riscontri negli esiti dell’esame autoptico effettuato nelle scorse ore.

"Nostra figlia è distrutta"

Certo e profondo è invece il dolore della figlia del 49enne, come il riserbo e il comprensibile shock della madre: "Abbiamo una figlia di 11 anni che è distrutta per la perdita di suo padre", scrive la donna non lasciando trapelare nulla sulla relazione e i rapporti passati e attuali con Catalano.



Dei dieci anni trascorsi in Brasile del 49enne restano le istantanee dei momenti felici sui social: gli scatti dei lavori svolti dalla ditta attiva nel settore dell’edilizia, dei rivestimenti e degli arredi in legno di cui era titolare; i ritratti della "sua principessa" nel giorno del suo ottavo compleanno.



Una vita diametralmente opposta a quella che conduceva da quando era tornato in Italia: era dipendente dell'azienda Andreis Segnaletica di Padenghe. Sui sedili della sua auto (un'Alfa 146 del 1997) parcheggiata appena fuori dall’appartamento dove abitava, da solo e in affitto, c’è ancora la sua divisa: la tuta arancione di chi lavora sulle strade.