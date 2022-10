Le confessioni shock delle figlie: "Perché abbiamo ucciso nostra mamma"

"Se non avessi letto che Mirto si era confidato con il detenuto (il compagno di cella che poi rivelerà tutto agli inquirenti, ndr) io non avrei mai parlato. Nonostante l'ergastolo o chissà che pena, io non avrei voluto confessare nulla". E' uno stralcio dell'interrogatorio fiume di Silvia Zani del maggio scorso, pubblicato in esclusiva dal Giornale di Brescia a pochi giorni dal via - giovedì 27 ottobre - del processo nei confronti della stessa Silvia Zani, della sorella Paola e di Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex agente di Polizia Locale di Temù scomparsa ai primi di maggio del 2021 e poi ritrovata senza vita l'estate successiva. I tre sono stati arrestati e accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Gli interrogatori

"Eravamo disperati - recita il verbale dell'interrogatorio (durato 9 ore) di Silvia Zani - per i tentativi di mia madre di ucciderci, non sapevamo cosa fare. Mia madre si sentiva bloccata, con tre figlie di cui una disabile, e l'idea che avevamo era che voleva liberarsi di noi. Già nell'estate del 2020 iniziammo a pensare di ucciderla". Nel verbale si legge di presunti episodi (non confermati) durante i quali Laura Ziliani avrebbe provato ad avvelenare le figlie: anche con la candeggina nel latte.

"Avevamo paura che ci avvelenasse", avrebbe poi ribadito Mirto Milani nel suo interrogatorio. "Io non ho fatto del male a mia mamma, l'ho solo tenuta ferma", la versione di Paola Zani. La donna sarebbe stata prima drogata - con dei muffin corretti con benzodiazepine - e poi strangolata nel letto, prima da Silvia Zani (mentre la sorella Paola avrebbe tenuto ferma Laura Ziliani) e poi da Mirto Milani. Tutti e tre avrebbero poi caricato il cadavere in auto per seppellirlo e farlo sparire.