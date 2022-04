Omicidio a Grumello del Monte: ucciso il 56enne Anselmo Campa

Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni, nella tarda serata di ieri è stato trovato morto nel centro di Grumello del Monte, in una palazzina di via Nembrini. Stando a quanto si apprende finora, Campa era contitolare di un’impresa con sede a Palazzolo sull’Oglio, recentemente trasferitasi a Cologne.

Il cadavere – che presentava ferite alla testa – è stato trovato in una pozza di sangue da alcuni amici, andati a trovarlo non riuscendo più ad avere sue notizie. Pare che Campa, padre di due figlie, sia stato ucciso con diversi colpi, sempre alla testa.



I Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo indagano per omicidio. Una delle ipotesi presa in considerazione dai militari è che si tratti di un delitto scaturito in seguito a un furto degenerato.