Drogata e gettata viva dal cavalcavia: trovati diversi farmaci in casa di Giada e Andrea

Stordita con una dose massiccia di sonniferi, poi caricata in auto e infine gettata da un cavalcavia che si affaccia sull’autostrada A4, a un chilometro dalla casa di Vigonza (Padova) dove Giada Zanola abitava con il compagno Andrea Favero (in carcere con l’accusa di omicidio) e il figlioletto di tre anni. Questa l’ipotesi che al momento emergerebbe dalle indagini della Squadra Mobile: a casa della giovane mamma bresciana e del compagno sono state trovate alcune boccette di un farmaco venduto in farmacia con ricetta medica per il sonno. Come scrive Cesare Arcolini di Padovaoggi.it, si tratterebbe di benzodiazepine: le stesse sostanze trovate nel copro della giovane mamma bresciana durante l’autopsia. Insomma, una classe di psicofarmaci in grado di interferire sulla persona con finalità ansiolitiche e ipnotiche.

Omicidio premeditato?

Resta ora un dettaglio decisivo da scoprire: l'avvelenamento è stato eseguito una sola volta nell'immediatezza dell'omicidio o, come Giada aveva confidato a un amico, è stato diluito nel tempo? Su questo punto stanno lavorando gli investigatori e la posizione del 38enne camionista rischia di aggravarsi, ancora di più: potrebbe infatti essergli contestata anche l’aggravante della premeditazione.

Anche a Favero verranno effettuate le analisi del sangue per stabilire se il farmaco trovato nell'abitazione e regolarmente comprato da lui in farmacia, sia presente anche nel suo corpo. In caso negativo, la strada della premeditazione si farebbe sempre più largo.

Il delitto

Dalla ricostruzione dei fatti, il 29 maggio – attorno alle 3,30 di notte – il 38enne avrebbe tolto la vita alla sua compagna e madre di un figlio piccolo. Ne avrebbe caricato il corpo sulla Ford C-Max fino a trasportarla a un cavalcavia che si affaccia sulla A4, distante un chilometro dalla loro casa. Qui l'avrebbe fatto scivolare nel vuoto, simulando un suicidio. Ora l'autopsia e il ritrovamento dei farmaci gettano una nuova, terribile ombra su quanto avvenuto, rendendo ancora più complicata la posizione del camionista nei confronti della giustizia, configurandosi anche l'aggravante della premeditazione.