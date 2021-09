Omicidio di Agnosine: Giuseppina Di Luca massacrata con 10 coltellate

Da quando lei se n'era andata di casa, il marito le aveva reso la vita impossibile, pedinandola ovunque. Da un mese la 46enne Giuseppina Di Luca aveva deciso di trasferirsi, in attesa della separazione da Paolo Vecchia, 52 anni. Nonostante i numeri episodi di stalking, non lo aveva mai denunciato e nessuno – in primo luogo le forze dell'ordine – potevano immaginare cosa poi sarebbe successo.

Verso le 7 di lunedì mattina, Vecchia, operaio in un'acciaieria di Odolo, è partito dall'abitazione di famiglia a Sabbio Chiese in direzione di Agnosine, dove Giuseppina – per tutti Giusi – si era trasferita insieme alle figlia minore di 21 anni, mentre la maggiore (di 24 anni) era rimasta a vivere con il padre. Quando la moglie è uscita per andare al lavoro, lui l'ha raggiunta nell'androne della palazzina, probabilmente passando da un cancellino sul retro dello stabile. Poi il massacro: Giuseppina ha cercato di mettersi in salvo scappando verso la zona dei garage, ma è stata raggiunta da almeno 10 coltellate. I carabinieri hanno trovato tracce di sangue ovunque, sui gradini e sui muri delle scale; una violenza barbara e ferina, contro la quale la donna non ha potuto fare nulla.

Dopo averla uccisa, Vecchia si è diretto verso la caserma di Sabbio Chiese per costituirsi. Prima di chiudersi nel silenzio, ha dichiarato di fronte ai militari: "Ho ucciso mia moglie". Poi, nel corso del primo interrogatorio di fronte al magistrato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Nella foto del suo profilo Facebook, c'è un'immagine che ritrae una donna che corre verso il diavolo, cambiata da pochi giorni. Giuseppina il suo diavolo, il suo inferno lo ha trovato qui sulla terra, un inferno col volto e gli occhi di un marito omicida.