Omicidio in casa, ammazzato a coltellate dal suo coinquilino

Omicidio in casa a Covo, nella Bergamasca: un 30enne di origini pakistane è stato ucciso a coltellate. Il presunto killer è ancora in fuga, ricercato anche nelle province di Brescia, Cremona e Milano: i carabinieri sono sulle tracce di un 31enne, connazionale nel coinquilino che avrebbe ammazzato. Entrambi vivevano in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Via Pradone a Covo, a pochi chilometri dai confini bresciani.

Il presunto killer è ancora in fuga

La palazzina è abitata in gran parte da stranieri, tutti lavoratori nelle fabbriche e nei settori della logistica. Anche il presunto assassino pare lavorasse come magazziniere, nel Milanese: in passato era stato anche addetto alle pulizie. Non ci sarebbero testimoni oculari: l'omicidio si sarebbe consumato intorno alle 15 di domenica. La vittima sarebbe stata accoltellata più volte e poi lasciata agonizzante sul pavimento.

All'arrivo dei soccorsi il 30enne ormai era già morto. Il killer sarebbe stato visto uscire di casa di corsa e poi allontanarsi in auto. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire i suoi movimenti: tutto è possibile, potrebbe essere ovunque. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar Lounge, il locale che sta al piano terra della stessa palazzina.

Sul corpo diverse ferite da arma da taglio

Nell'appartamento, al momento dell'omicidio, pare fossero presenti anche altre tre persone, già sentite in caserma. Sarebbero stati loro ad accorgersi dell'accaduto e ad allertare le forze dell'ordine. Vani purtroppo i soccorsi. Sul corpo del giovane ucciso sono state riscontrate diverse ferite da arma da taglio, tra cui una particolarmente profonda alla clavicola. Non avrebbe fatto nemmeno in tempo a urlare: per questo nessuno si sarebbe accorto di nulla, né tra gli stessi coinquilini, i vicini di casa, i clienti del bar.