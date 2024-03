Massacra la compagna a coltellate: l'aveva già minacciata di morte

Brutale omicidio giovedì pomeriggio a Cologno al Serio, provincia di Bergamo: la vittima è Joy Omoragbon, 49 anni e di origini nigeriane. È stata uccisa a coltellate probabilmente dal compagno, il connazionale Osarumwense Aimiose, 45 anni: i due abitavano in un appartamento di Via Donizetti ormai da una decina d'anni. Si sarebbe trattato del macabro epilogo di un litigio avvenuto in casa, solo pochi minuti prima (l'allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 15 dai vicini). L'uomo dal 2013 era in cura in centri psichiatrici della zona (i Cps, centri psicosociali): all'epoca aveva infatti aggredito la compagna minacciandola con un coltello ed era stato denunciato per lesioni aggravate, poi ricoverato in ospedale con un tso, un trattamento sanitario obbligatorio.

Brutale omicidio: le indagini

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri e sono coordinate dalla pm Laura Cocucci. All'arrivo dei sanitari – sul posto ambulanza e automedica, oltre ai militari di Cologno, Urgnano e Bergamo: con loro anche la Scientifica – per la donna non c'era già più niente da fare. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e verrà sottoposta quanto prima all'esame autoptico.

Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell'omicidio. Joy Omoragbon sarebbe stata uccisa a coltellate, a quanto pare con una lama in cucina. In casa i carabinieri hanno trovato tracce evidenti di sangue, anche sui muri e sulla porta: insanguinati anche i vestiti del presunto omicida, unico indagato.

Osarumwense Aimiose non ha opposto resistenza ed è già stato trasferito in carcere. In tempi brevi sarà sottoposto a perizia psichiatrica e forse trasferito in ospedale. Come detto, da tempo è in cura in centri specializzati: ai militari avrebbe riferito di avere difficoltà a distinguere il reale dall'immaginario. Ma potrebbe non bastare per giustificare quello che ha fatto.