Omicidio a Cologne: identificato il cadavere trovato carbonizzato nel suv

Il corpo trovato carbonizzato a Cologne è quello di un 40enne kosovaro, da lungo tempo residente nel Bresciano. Dalle prime informazioni trapelate, pare che l'uomo sia stato coinvolto in passato in traffici di droga. Oggi pomeriggio verrà effettuata l'autopsia: da stabilire se sia stato ucciso sul posto o se, invece, l'omicidio sia avvenuto in un altro luogo e il corpo trasportato successivamente e infine bruciato.



Il cadavere è stato ritrovato lunedì nel bagagliaio di un Range Rover (un'auto di lusso) dato alle fiamme nel primo pomeriggio in località Rodenga, non lontano dal quagliodromo e all'incrocio tra le vie Albarello e Santa Maria, lungo una strada sterrata. Quel che resta della vettura è stato rimosso e sequestrato: quel che resta del cadavere è stato trasferito al Civile di Brescia, dove sarà sottoposto agli esami autoptici.



Il proprietario del suv è un 34enne di origini kosovare e residente a Rovato. E' già stato ascoltato dai carabinieri di Chiari, a cui sono affidate le indagini coordinate dalla pm Claudia Passalacqua. Ai militari avrebbe riferito di non sapere nulla della sua vettura: potrebbe essere stata rubata (ma non vi sarebbe una denuncia di furto). Come da prassi, sono in corso tutti gli accertamenti nel caso.