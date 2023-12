Omicidio a Brescia: ucciso a coltellate alla vigilia di Natale

Ucciso a coltellate alla vigilia di Natale. Le indagini sono in corso, ma sarebbe questo il quadro raccapricciante del drammatico ritrovamento di domenica sera in un parcheggio pubblico di Via Milano a Brescia: è qui è stata ritrovata una persona riversa a terra, un uomo di circa 60 anni di origini straniere non ancora identificato.

Ferite da arma da taglio

I carabinieri di Brescia, in una nota, riferiscono di essere intervenuti a seguito di segnalazione e di aver trovato il cadavere di un uomo. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Roncadelle. “Il corpo – si legge nel comunicato diffuso dal comando provinciale – presentava ferite da taglio idonee a cagionare la morte e, verosimilmente, inferte da ignoti nel corso di un'azione violenta. Sono in corso indagini a cura del Nucleo investigativo e della Compagnia di Brescia per chiarire l'accaduto”.