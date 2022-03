Donna fatta a pezzi: tutti gli 11 tatuaggi trovati sul corpo

Uccisa, sezionata in 15 parti, poi abbandonata - in quattro sacchi neri - sul ciglio di una strada di montagna, a Paline di Borno. Gli inquirenti non sono ancora riusciti a risalire alla sua identità, nonostante l'autopsia, i prelievi del Dna e le impronte digitali. Stando ai primi risultati degli accertamenti effettuati sul cadavere, la vittima è alta circa 160 cm, magra - pesa tra i 50 e i 55 chilogrammi - e ha i capelli scuri. Le mani e i piedi appaiano particolarmente curati: le unghie di entrambi gli arti sono colorate da uno smalto violetto con glitter argentati.

Sul corpo tracce di tatuaggi, o di quello che ne resta: sono segni particolari molto eloquenti, che potrebbero dare una svolta alle indagini. Per questo i carabinieri hanno reso noto un elenco delle scritte e dei disegni presenti sul cadavere, almeno di quelli visibili. Questa la lista diffusa dai militari:

“step by step” sulla caviglia destra;

“wanderlust” sulla clavicola destra;

“elegance is the“ sulla schiena lato destro;

porzione di disegno sul gomito sinistro;“be brave” sul gomito sinistro;

“fly” sul polso destro;

“V” rovesciata sulla coscia destra;

“VV” rovesciate sulla coscia sinistra;

“te” sul dorso della mano sinistra;

tracce tatuaggi sulle dita della mano destra;

disegno maculato sul gluteo destro.

Come detto non si esclude la presenza di altri tatuaggi sul corpo della vittima. “Si diffondono le presenti informazioni affinché i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all’identificazione”, si legge nella nota stampa diffusa dagli uomini dell’Arma, che invitano chiunque avesse informazioni utili a contattare i carabinieri della compagnia di Breno.