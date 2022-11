Noto imprenditore narcotizzato e ucciso per una rapina: chi sono i 4 arrestati

Mercoledì mattina era stato trovato morto, riverso nella sua auto, un suv posteggiato in un parcheggio di Entratico (Bg), e inizialmente si era pensato a un malore. Invece per la morte di Angelo Bonomelli, 80 anni, noto imprenditore di casa a Trescore Balneario, i carabinieri hanno arrestato quattro persone con l'accusa di omicidio volontario e rapina in concorso.

A finire in manette sono stati il 68enne Luigi Gherardi, suo figlio Matteo di 33 anni, e la sua fidanzata Jasmine Gervasoni, di dieci anni più giovane: sono tutti residenti in alta Valle Seriana. Il quarto arrestato è invece un amico della coppia, il 24enne Omar Poretti, 24 anni.

Il reato più grave contestato è quello di omicidio volontario. Il titolare dell’inchiesta è il pubblico ministero Chiara Monzio, secondo il quale Angelo Bonomelli sarebbe stato ucciso dai quattro arrestati utilizzando un potente farmaco, per poi poterlo derubare dell’orologio d’oro, dei contanti e dello smartphone. Non si esclude, tuttavia, che l'intenzione non fosse quella di uccidere, ma solo di portare a termine la rapina: i quattro potrebbero avere sottovalutato la reazione del farmaco sul corpo dell'anziano imprenditore.



Bonomelli era sposato e padre di tre figli: era originario di Solto Collina, comune dell'Alto Sebino, e aveva iniziato la carriera come tassista a Casazza (Bg), ottenendo poi il successo investendo in diverse ditte di pompe funebri e legando infine il suo nome alla spa di Villa Ortensie a Sant'Omobono Terme.

La svolta dopo le indagini

Dalle indagini è emerso che Bonomelli aveva incontrato delle persone in un bar di Entratico per discutere del rilancio sui social delle terme di sua proprietà a Sant'Omobono Terme. I quattro lo avevano poi narcotizzato sciogliendogli una sostanza in una bevanda e lo avevano portato, con il suo suv, nel parcheggio poco distante dal bar: il narcotizzante ha avuto un effetto mortale per Bonomelli, che non si è più risvegliato.