Violenti temporali nella notte: un fiume di fango invade le strade di due paesi

Ancora danni dovuti alle precipitazioni intense che giornalmente si abbattano sulla nostra provincia. A fare i conti con allagamenti e corsi d’acqua esodati questa volta sono Rodengo Saiano e Ome. Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno il torrente Gandovere ha rotto gli argini e un fiume di fango si è riversato su molte strade dei due Comuni franciacortini.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per evitare conseguenze per gli automobilisti e pure per liberare da acqua e detriti box e cantine. La conta dei danni è ancora in corso ma l’emergenza, per fortuna, è rientrata in fretta: già prima dell’alba le principali vie di entrambi i paesi erano percorribili. Ma il vortice di bassa pressione non lascerà presto la nostra provincia: nuovi temporali, nubifragi e grandinate potrebbero verificarsi nelle prossime ore.