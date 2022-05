Esce di casa e scompare nel nulla: di lei nessuna notizia da 5 giorni

È uscita di casa sabato 21 maggio e ha fatto perdere le sue tracce: di Iolanda Palini, 65enne residente a Ome, non si hanno notizie da ormai 5 giorni. Per le ricerche sono stati mobilitati i carabinieri di Gardone Val Trompia, ai quali è stata denunciata la scomparsa della donna.

Per chi indaga si è trattato di un allontanamento volontario, ma in paese sono ore di angoscia: la 65enne sarebbe in una situazione di particolare vulnerabilità ed è seguita dai servizi sociali del Comune Franciacortino. Presumibilmente avrebbe raggiunto la città e si aggirerebbe tra i quartieri di Brescia, fa sapere chi si occupa del caso.

Nelle scorse ore è stato condiviso un appello sui social, rivolto a chiunque possa essersi imbattuto nella donna. "La signora è alta circa 160 cm, è di corporatura robusta e indossa un vestito bianco a fiori (quello che si vede nella foto)", si legge nel post. Potrebbe trovarsi in preda a un forte stato di agitazione, quindi la raccomandazione per chi dovesse incontrala è quella di non provare a fermarla, ma di contattare immediatamente il numero unico per le emergenze (112).