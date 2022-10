Trattore si ribalta e lo schiaccia: morto un uomo di 69 anni

Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre, a Ome. Un uomo di 69 anni è morto in seguito al ribaltamento del trattore che stava conducendo. Il dramma si è consumato poco dopo le 15.30 lungo via San Lorenzo, in prossimità dell’orto botanico.

Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo del 69enne, rimasto schiacciato sotto il trattore. La dinamica del dramma è al vaglio dei carabinieri.