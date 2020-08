Si sente male mentre taglia l'erba, farmacista trovato morto dalla vicina

Se n'è andato all'improvviso, una manciata di giorni fa: Oliviero Tobia aveva 72 anni. Si è sentito male in giardino, mentre stava tagliando l'erba: è stata la vicina di casa a trovarlo esanime a terra, insospettita dal rumore del tosaerba rimasto acceso troppo a lungo. Stroncato da un improvviso infarto, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era sempre stato bene, a parte qualche acciacco alla schiena: solo una settimana prima aveva fatto un check-up in cui non era stato rivelato nulla di anomalo.

Da una vita a Cogno, era molto conosciuto anche a Piamborno e Pian Camuno: è qui che per 35 anni aveva fatto il farmacista nella farmacia comunale, prima della pensione. Sabato pomeriggio sono stati celebrati i funerali: lo piangono il fratello Armando con Giovanna, la sorella Amneris con Martino, nipoti e pronipoti.

Una vita di bei ricordi, dagli amici alla Grecia

Di lui si ricordano la sua intelligenza, definita fuori dal comune, i suoi modi gentili, la sua disponibilità. Negli ultimi tempi si era appassionato di ciclismo, spesso lo si vedeva in giro in sella alla sua fedele due ruote. In paese e non solo lascia un bel ricordo. La memoria torna indietro agli anni con gli amici di sempre, le trasferte in Grecia tutte le estati e sempre nello stesso appartamento.

Oliviero e i suoi fedelissimi: tra i primi in Lombardia (e forse in Italia) a scoprire le vacanze in Grecia, che raggiungevano in macchina. Avevano pure imparato il greco, dopo tanti anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “Nei giorni scorsi ci ha lasciato una persona, un amico che ha dedicato molti anni della sua vita al nostro Comune – si legge sulla pagina di Pian Camuno 4.0 – Con lui è stata aperta la nostra farmacia: il nostro paese ti ricorda con stima e affetto. Con te se ne va un pezzo di storia, ma il tuo ricordo resterà per sempre”.