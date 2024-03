Coda fuori dal tribunale per vedere Rosa e Olindo: "Non sono stati loro"

Nella giornata di oggi, presso la Corte d'Appello di Brescia prenderà il via la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la strage di Erba.



Entrambi i coniugi saranno presenti in tribunale per la prima udienza, in cui si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere. Il processo che si aprirà potrebbe concludersi con un'assoluzione o una condanna, oppure con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione (con conferma della sentenza di condanna).



In mattina è arrivato in città anche Azouz Marzouk, padre del piccolo Youssef e marito di Raffella Castagna, entrambi brutalmente uccisi a Erba l'11 dicembre 2006: "Non è ancora stata fatta giustizia, non sono stati loro", ha dichiarato fuori dal Palazzo di Giustizia, dove i tanti cittadini che hanno fatto richiesta per assistere all'udienza erano già in coda sotto la pioggia, attendendo di entrare in tribunale.