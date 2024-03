Rosa e Olindo in aula a Brescia: "Nessun aggressore nella casa della vicina"

Istanza inammissibile, nessun errore in sede probatoria, indizi plurimi a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi: è il punto di vista dell'avvocatura dello Stato, che rappresenta l'accusa, in occasione della prima udienza per la richiesta di revisione del processo a carico dei coniugi già condannati in via definitiva per la strage di Erba, il quadruplice omicidio avvenuto l'11 dicembre del 2006. L'udienza è attualmente in corso in tribunale di Brescia, preso letteralmente d'assalto da giornalisti e curiosi.

L'istanza di revisione del processo, presentata dal procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, sarebbe “inammissibile perché redatta e firmata da un soggetto che non è titolare”: come riporta LaPresse, lo ha riferito venerdì mattina l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, che insieme al procuratore generale di Brescia Guido Rispoli rappresenta l'accusa. Per l'avvocato Chiaro “tutte le prove presentate dalla difesa sono inammissibili perché o non hanno carattere o non sono dotate di una adeguata rilevanza probatoria”.

"Olindo non è un minus habens"

“È impossibile ribaltare le prove con questo processo di revisione”, ha poi detto il pg Rispoli: “Olindo Romano – ha aggiunto – è tutt'altro che uno stupido, vuole passare come un minus habens ma non lo è affatto”. Sarebbe inoltre “inverosimile” pensare alla criminalità organizzata come pista per spiegare la strage, per “vendetta” nei confronti di Azouz Marzouk, presente venerdì 1 marzo in aula, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef Marzouk, 2 anni, tra le 4 vittime della mattanza. “Le armi sono state spranghe e un coltellino di piccolo cabotaggio – ha detto ancora Rispoli –, non armi che utilizzerebbe la criminalità. Per quale motivo poi avrebbero dovuto uccidere un bambino”. Nessun altro aggressore, sostiene il pg: “Non vi erano aggressori nella casa della vicina ed è illogico pensare che vi fossero vie di fuga dall'appartamento di Valeria Cherubini da parte di altre persone”.

In aula sono state mostrate anche le foto della mattanza che, ricordiamo, oltre a Raffaella Castagna e al figlio Youssef si è conclusa con la morte di Paola Galli (madre di Raffaella) e Valeria Cherubini, la vicina di casa. L'unico sopravvissuto fu Mario Frigerio, marito di Cherubini: Olindo e Rosa Romano vennero accusati anche di tentato omicidio.

"Plurimi indizi a carico degli imputati"

“Ci sono plurimi indizi a carico degli imputati – ha continuato l'avvocato Domenico Chiaro – e non è vero che la condanna si basa su poche prove”. La testimonianza di Mario Frigerio è stato uno degli elementi che la difesa della coppia e il pg milanese Tarfusser hanno messo in discussione nel presentare nuovi elementi per la revisione del processo: per Domenico Chiaro Mario Frigerio aveva subito detto “che era stato Olindo: bisogna dirlo, è falso che non abbia parlato già il 15 dicembre”. Verrà fatta richiesta anche per la “inammissibilità” delle nuove prove presentate dai legali difensori dei coniugi entrambi condannati all'ergastolo. L'udienza continua.