Mamma, figlio e vicina brutalmente uccisi: Rosa e Olindo attesi a Brescia

Olindo Romano e Rosa Bazzi, 17 anni dopo: la Corte di Appello di Brescia ha accettato la richiesta di revisione della sentenza presentata prima dal procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser e poi dai legali della coppia. L'udienza è stata fissata per il prossimo 1 marzo, con decreto di citazione nei confronti dei coniugi condannati all'ergastolo per la sanguinaria strage di Erba: entrambi saranno presenti in tribunale per la prima udienza in cui si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere. Il processo che si aprirà potrebbe concludersi con un'assoluzione o una condanna, oppure con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione (con conferma della sentenza di condanna).

La strage di Erba

Olindo e Rosa sono in carcere dal 2007: in Cassazione (ultimo grado di giudizio) sono stati condannati all'ergastolo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. Secondo gli avvocati della coppia, però, esisterebbero nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento dei coniugi.

Una decisione che, a conti fatti, può essere considerata come un colpo di scena: la condanna all'ergastolo è arrivata infatti al termine di un lungo processo, con prove schiaccianti tra cui testimonianze oculari, elementi probatori scientifici e pure la confessione dei coniugi.

Il nuovo testimone

Il nome della città di Erba è rimasto indelebilmente legato a Olindo Romano e Rosa Bazzi, fermati l'8 gennaio del 2007 e arrestati meno di 24 ore più tardi dopo una prima confessione. Le indagini difensive hanno però portato a rintracciare, solo pochi mesi fa, un uomo tunisino finito in un'inchiesta della Guardia di Finanza e legato in affari con il fratello di Azouz Marzouk (compagno di Raffaella Castagna e papà del piccolo Youssef), il quale avrebbe offerto una pista alternativa: un regolamento di conti tra bande rivali, legato al mercato dello spaccio, che sarebbe sfociato nell'agguato all'interno dell'appartamento di Via Diaz in cui, secondo il racconto del nuovo testimone, venivano nascosti droga e soldi.

I legali di Olindo e Rosa

I legali di Romano e Bazzi contestano inoltre le parole di Mario Frigerio, il testimone che avrebbe riconosciuto Olindo, e la macchia di sangue di Valeria Cherubini nell'auto della coppia. “Ogni singolo elemento di prova non regge e i nuovi elementi raccolti vanno ora a intaccare la condanna”, hanno spiegato gli avvocati Fabio Schembri, Nicola D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morelli. I legali ripropongono testimonianze, verbali, rilievi, audio e video già presenti nell'inchiesta ma, a detta loro, “mai davvero analizzati, valorizzati o compresi fino in fondo”. In un documento della Procura di Milano, il super-testimone Frigerio (colui che avrebbe riconosciuto Olindo Romano come suo aggressore) è stato definito “soggetto inidoneo a rendere valida testimonianza circa i fatti avvenuti la sera dell'11 dicembre 2006”. L'orrore della strage che ritorna: ancora una volta, in un'aula di tribunale.