Il sorriso gentile e i modi garbati. I consigli preziosi e le parole di conforto, quando servivano. È ciò che di Olga Fontana Leali resterà per sempre nei ricordi di intere generazioni di Odolesi. Una fotografia impressa nella memoria di tutti: Olga dietro al bancone dell’omonimo negozio di alimentari di Cagnatico intenta a sistemare la merce, a salutare con un caloroso sorriso.

La storica negoziante era una vera e propria istituzione a Odolo: si è spenta nei giorni scorsi, all’età di 81 anni. In tanti hanno voluto dirle addio partecipando, nella mattinata di martedì, alla cerimonia funebre: la messa è stata celebrata nella chiesa parrocchiale del paese.

Una vita dietro al bancone della bottega di via Mazzini, ereditata dalla madre: un negozio in cui si poteva trovare di tutto (dal pane alle creme, dai salumi al dentifricio) ci si scambiava quotidianamente opinioni e racconti e si commentavano le notizie. Un vero e proprio punto di riferimento per la comunità, che ha resistito anche all’avvento di ipermercati e centri commerciali. La serranda si era abbassata per sempre alla fine di dicembre del 2016, quando Olga decise che, anche per lei, era ormai arrivato il tempo della meritata pensione.



Il paese ha detto addio a un pezzo di storia che se n'è andato per sempre: "Resterai sempre nei nostri cuori", si legge tra le tantissime manifestazioni di affetto arrivate in questi giorni ai familiari dell'ex negoziante, che lascia nel dolore il marito Giorgio Leali, il figlio Simone, i nipoti Nicola e Serena e il fratello Giancarlo.