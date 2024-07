Mario Bozzoli gettato nel forno, ma per lo Stato è ancora una persona scomparsa

È una delle tante contraddizioni del giallo che da 9 anni tiene banco nel Bresciano: quello della morte di Mario Bozzoli. I giudici di Cassazione hanno messo la parola fine alla lunga e complessa vicenda processuale, condannando definitivamente, per l'omicidio e la distruzione del cadavere dell'imprenditore di Marcheno, il nipote Giacomo.

Morto ammazzato e gettato in un forno, quindi, per la giustizia. Per lo Stato italiano è invece ancora una persona scomparsa: la dichiarazione di morte presunta avviene, infatti, dopo che sono trascorsi 10 anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente (in questo caso l'8 ottobre del 2015).

Bozzoli, tutte le tracce della fuga da Cannes a Marbella: occhi puntati su Capo Verde

Questo prevede la legge, ma i tempi possono essere accorciati in considerazione anche della recente sentenza di terzo grado. Tramite i suoi avvocati, Irene Zubani, moglie di Mario e attuale curatrice del patrimonio di famiglia, ha chiesto alla procura di accorciare l'attesa, dichiarando il decesso - di fatto con un anno di anticipo - e la successiva distruzione del cadavere del marito, come stabilito anche dalla Cassazione.

Nessuna parola e nessun commento da parte della donna sulla clamorosa latitanza, che dura ormai da dieci giorni, del nipote Giacomo Bozzoli. L'unica e ultima richiesta, dopo che giustizia (almeno sulla carta) è stata fatta è che anche lo Stato riconosca e ammetta la morte di Mario per svariate ragioni, tra cui lo sblocco del patrimonio.