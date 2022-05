"Un gigante dall'animo buono": addio a Stefano, giovane papà morto a soli 44 anni

"Stefano, come dimenticare il tuo sorriso, la tua educazione: avevi sempre una parola dolce per tutti noi, ti piaceva ridere e scherzare". "Non è possibile... fai buon viaggio". "Eri sempre sorridente e solare. Un gigante dall'animo buono. Ci stavi per lasciare e hai avuto il coraggio di salutare tutti i tuoi cari. Che la terra ti sia lieve".

Centinaia di messaggio d'addio e due comunità in lutto, quelle di Offlaga e Dello, per la prematura scomparsa di Stefano Crotti, morto all'età di 44 anni stroncato da una grave malattia. Giovane padre, Stefano lascia nel dolore la moglie Sofia, i figli Filippo e Alberto, la mamma Aurelia e il papà Mario.

Il feretro si trova nella casa del commiato "Pini" di Offlaga: alle 17 di domenica si terrà la veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10, nella chiesa parrocchiale di Dello, dove Stefano era molto conosciuto per il suo lavoro in un negozio di scarpe. La salma verrà poi condotta al cimitero locale, dove verrà sepolta per l'eterno riposo.