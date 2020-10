I ladri fanno razzia di computer, la scuola chiude: lezioni sospese per 200 alunni

Cancelli chiusi martedì mattina alle scuole elementari di Offlaga: dopo la sgradita visita notturna di una banda di ladri, la dirigente scolastica ha dovuto mandare tutti a casa per consentire la sanificazione degli ambienti. Lezioni sospese fino alle 11, quando i cancelli dell'istituto hanno potuto riaprire e la maggior parte dei 200 alunni è tornata in classe. Una decisione obbligata dalle stringenti normative anti-Covid.

Una vera e propria razzia quella avvenuta nella notte tra lunedì e martedì all'istituto di via Fè d'Ostiano: i ladri si sono portati via i computer collegati alle lavagne interattive multimediali. Ma non solo: è sparita anche la macchina timbratrice utilizzata dal personale della scuola. Diversi anche i danni arrecati.

Per passare inosservati i malviventi sarebbero passati da un cantiere adiacente alla scuola e, una volta forzata la porta d'ingresso, avrebbero agito indisturbati. Il furto è infatti stato scoperto solo la mattina successiva, verso le 7.30, da un bidello che ha dato l'allarme. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Manerbio e Verolanuova intervenuti sul posto per cercare elementi utili alle indagini.

