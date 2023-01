Cumulo di rifiuti visibile dal satellite: maxi sequestro in un'azienda agricola

Teli di plastica, macchinari esausti, siringhe veterinarie: e pure carcasse di animali morti. E' quanto è stato trovato in un'azienda agricola di Offlaga: come scrive Bresciaoggi, lunedì è scattato il sequestro di un'area in cui sarebbero stati stoccati almeno 500 metri cubi di rifiuti (principalmente scarti legati all'attività di allevamento).

L'intervento di Arpa e Procura

L'azienda agricola nel mirino di Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e della Procura di Brescia si occupa infatti dell'allevamento di bovini: già in passato, circa un anno e mezzo fa, ai proprietari erano stato richiesto di intervenire per la rimozione dei rifiuti. Così non è stato fatto a seguito di ulteriori sopralluoghi, solo pochi mesi, e si è infine arrivati al sequestro. Il cumulo di rifiuti è così ampio che si può vedere anche dal satellite (basta Google Maps).