Automobilista morto dopo il pugno di un ciclista: "Legittima difesa"

L'accusa ha chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico del ciclista che, lo scorso luglio, sferrò il pugno che fece crollare a terra Mario Francesco Donadoni: il 65enne di Offlaga morì al Civile di Brescia dopo 7 giorni di agonia, a causa dei traumi riportati nella caduta. Per il pm si sarebbe trattato di legittima difesa.

Stando alla ricostruzione dell'accusa - riportata dal Giornale di Brescia - il primo a colpire sarebbe stato proprio Donadoni, come testimonierebbe anche il referto medico del ciclista di 67 anni, che nella zuffa con la vittima aveva riportato lievi contusioni al volto e al collo, oltre che a un dente. Insomma, il 67enne avrebbe sì sferrato il pugno, ma lo avrebbe fatto per difendersi e non con l'intento di uccidere.

La lite, l'inseguimento, il pugno

L'assurda tragedia nella serata dello scorso 26 luglio tra Offlaga e Dello, a seguito di una discussione tra la moglie della vittima e il ciclista di 67 anni. Entrambi percorrevano la strada interna che porta alla Quinzanese: lei in auto, lui in bici. La lite pare per una manovra sbagliata o un colpo di clacson di troppo. Il 67enne avrebbe insultato e offese la donna: lei, una volta a casa, aveva riferito tutto al marito.

La coppia si era quindi messa in auto per trovare il ciclista, rintracciandolo una decina di minuti più tardi, a Dello. Quello che è accaduto dopo è il fulcro attorno quale ruota la possibile archiviazione: per il 67enne- come pure per l'accusa - non ci sarebbe stato alcun scambio verbale, Donandoni sarebbe sceso dell'auto e avrebbe cominciato a colpire il ciclista, il quale avrebbe quindi provato a difendersi sferrando il pugno che avrebbe provocato la caduta, poi rivelatasi -purtroppo- fatale.

Donadoni aveva infatti battuto con violenza la testa sull’asfalto e per qualche istante aveva perso i sensi. Tra i primi a prestargli soccorso, oltre alla moglie che aveva assistito alla scena, era stato lo stesso ciclista. Inizialmente i traumi riportati dall’uomo non sembravano gravi, tanto che il ricovero nel nosocomio di Manerbio era avvenuto in codice verde. Poco dopo però il quadro clinico del 65enne era precipitato, tanto da rendere necessario il trasferimento al Civile di Brescia dove è spirato il 7 agosto 2023.