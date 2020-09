Ubriaco già di prima mattina, picchia la compagna: lei scappa e chiede aiuto ai vicini

Ubriaco e violento, già di prima mattina, aveva riversato tutta la sua rabbia e frustrazione sulla compagna. Non una novità per la donna, già vittima di maltrattamenti in passato. Questa volta è riuscita a sottrarsi dalle grinfie del compagno, trovando rifugio dai vicini di casa.

Poi le chiamate, numerose, al 112 e l’arrivo dei carabinieri di Manerbio: nemmeno davanti ai militari l’uomo si sarebbe calmato, anzi avrebbe proseguito a minacciare di morte la compagna. Per lui - un 36enne marocchino di casa a Offlaga - sono quindi scattate la manette per maltrattamenti in famiglia.

Portato in carcere, a Canton Mombello, è già uscito: il gip ha convalidato l’arresto ma, in attesa del processo, ha disposto i domiciliari. Misura che il 33enne sconterà a casa dei genitori.