Furti 'lampo' mentre si sale in auto: la coppia di ladri che terrorizza le donne

Avrebbero messo a segno diversi colpi nelle ultime settimane nei paesi della Bassa, con una tecnica ben collaudata ai danni di donne anziane, derubate di borse e oggetti personali mentre sono ferme in sosta sulla propria macchina. Ad agire sarebbe una coppia - un uomo di mezza età e un ragazzino - che viaggia a bordo di una Toyota Yaris di colore rosso. I due entrano in azione qualche istante prima che le vittime mettano in moto le proprie auto parcheggiate: in una frazione di secondo forzano la portiera del passeggero e arraffano le borse appoggiate sul sedile.

Nel mirino donne anziane

L'ultimo episodio è avvenuto martedì mattina a Offlaga, vittima una 60enne che era da poco uscita da un negozio della piazza centrale del paese: era appena salita in auto, quando si è vista sottrarre la borsa da sotto gli occhi, senza poter fare nulla. Stesso modus operandi anche a Pontevico: la coppia avrebbe cercato di sottrarre la borsa ad un'anziana che, a bordo della sua macchina, aspettava che il cancello di casa si aprisse. Qualcosa però non ha funzionato e i due se ne sono andati a mani vuote.

Si cerca una Yaris Rossa

Entrambi gli episodi sono stati raccontati con dei post sui gruppi Facebook dei paesi: la coppia a bordo dalle Yaris rossa sarebbe stata avvistata anche in altre occasioni, ma nessuno sarebbe riuscito a segnare il numero di targa.

Indagini in corso, da parte dei carabinieri che hanno raccolto le denunce delle vittime e stanno vagliando le telecamere di sorveglianza per riuscire a rintracciare l'auto sospetta.