Lite in strada con un ciclista, batte la testa: l'uomo è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta il 65enne di Offlaga ridotto in fin di vita da un pugno, al termine di una discussione avuta con un ciclista - pare - per difendere la moglie. Da oltre 10 giorni, l'uomo era ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. Purtroppo, è ora arrivata la notizia del tragico epilogo.

Il violento litigio nella serata di mercoledì 26 luglio, tra Offlaga e Dello. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Verolanuova, il ciclista avrebbe avuto un’accesa discussione con la moglie del 65enne. Entrambi percorrevano la strada interna che porta alla Quinzanese: lei in auto, lui in bici. Insulti e offese che la donna non avrebbe affatto digerito: una volta a casa aveva riferito tutto al marito.

Le offese alla moglie e la caccia al ciclista

La coppia si era quindi messa in auto per trovare il ciclista, rintracciandolo dopo pochi chilometri. Tra i due uomini era scoppiata una violenta lite e nella successiva colluttazione il 65enne era stato raggiunto da un pugno. Crollato a terra, aveva battuto la testa sull’asfalto e per qualche istante aveva perso i sensi. La moglie e il ciclista gli avevano prestato i primi soccorsi, poi era scattata la corsa in ospedale. Inizialmente i traumi riportati dall’uomo non sembravano gravi, tanto che il ricovero nel nosocomio di Manerbio era avvenuto in codice verde. Poco dopo però il quadro clinico era precipitato, tanto da rendere necessario il trasferimento al Civile di Brescia.

La posizione del ciclista, già individuato dai carabinieri dopo la lite, è al vaglio della procura di Brescia: denunciato per lesioni gravissime, a seguito del decesso del 65enne rischia di essere indagato per omicidio preterintenzionale.