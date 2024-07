Cade dal camion, batte testa e schiena a terra: operaio in ospedale

È scivolato mentre scaricava la merce dal rimorchio del camion, rovinando sull'asfalto. Una brutta caduta: l'uomo avrebbe battuto la testa e la schiena. È successo verso le 10 di oggi (venerdì 5 luglio), a un operaio di 56 anni, dipendente di una azienda veronese. L'autotrasportatore è stato trovato a terra nel piazzale della Olifer, ditta di Odolo specializzata nella produzione di laminati mercantili e trafilati.

Immediato l'allarme e tempestivi i soccorsi: nello stabilimento di via Guglielmo Marconi sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. Il 56enne non avrebbe mai perso i sensi e non avrebbe riportato traumi gravi: è stato trasferito all'ospedale Civile di Brescia per gli accertamenti del caso e poi ricoverato in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della sicurezza sul lavoro di Ats per i rilievi e gli accertamenti di rito.