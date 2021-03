"Torno a casa": l'ultima telefonata alla moglie, poi scompare nel nulla

A Odolo sono in corso le ricerche del 59enne albanese Lizi Xhavit, di cui non si hanno più notizie da lunedì sera (pare si trovasse in un campo della zona).



L'ultimo contatto risale a una telefonata con la moglie, durante la quale aveva riferito che stava tornando a casa: da allora è mistero su cosa sia accaduto.

Il centro per il coordinamento delle ricerche è stato allestito al campo sportivo di Odolo: alle operazione stanno partecipando Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino.