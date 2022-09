Precipita dalla scala e batte la schiena con violenza: operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro poco prima nella notte tra martedì e mercoledì alla Ferriera Valsabbia di Odolo, dove un operaio di 49 anni è caduto rovinosamente da una scala. Immediata la chiamata al 112, effettuata dai colleghi: sul posto sono state inviate d’urgenza due ambulanze. ??Una brutta caduta: l'uomo stava salendo su una scala per controllare un forno, quando, per ragioni ancora da verificare, è accidentalmente scivolato, precipitando a terra e battendo la schiena. ?

Tutto è accaduto verso mezzanotte, nello stabilimento dell'acciaieria di via Marconi. Negli istanti successivi all'infortunio, per l'operaio si è temuto il peggio, ma l’allarme è per fortuna rientrato dopo l’arrivo dei sanitari del 118: il 49enne non avrebbe riportato traumi di eccessiva gravità. Dopo le prime cure è stato trasportato - in ambulanza - al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso e ricoverato in codice giallo.

L'esatta dinamica dell'infortunio è al vaglio dei tecnici di Ats (servizio di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro), intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.