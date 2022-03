Incidente in fabbrica, muore schiacciato da un camion: lavoratori in sciopero

L’ennesimo infortunio mortale sul lavoro in terra bresciana: dall’inizio dell’anno si contano già 6 vittime, ma a queste andrebbero aggiunti anche i morti in itinere. Si chiamava Kures Celik, 63 anni e di nazionalità austriaca, il camionista deceduto giovedì pomeriggio in un piazzale interno della fonderia Iro, la Industrie riunite odolesi di Via Brescia. Morto sul colpo, non c’è stato niente da fare: è stato travolto e investito da un altro camion che in quel momento stava facendo manovra, in retromarcia.

Incidente mortale in fabbrica

Sull’accaduto indagano i tecnici del Psal di Ats, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri di Sabbio Chiese. Tutto è successo poco dopo le 14.30: il 63enne aveva appena scaricato il suo carico quando improvvisamente è caduto a terra, forse inciampando. La sfortuna ha voluto che in quel preciso istante si stesse muovendo un altro camion, in retromarcia.

Kures Celik è stato così travolto e investito, senza scampo. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 53enne italiano. Immediato l’allarme al 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza dei volontari di Vestone, l’elisoccorso decollato da Brescia. Ma non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con un’autogru. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lavoratori in sciopero

L’incidente ha sconvolto non poco anche i dipendenti dell’azienda. Anche per questo la Fiom e le Rsu hanno indetto uno sciopero di 8 ore per tutti i turni di lavoro fino alle 14 di venerdì. “E’ necessario accertare quali siano le cause e individuare le responsabilità di questo ennesimo infortunio mortale - fa sapere la Cgil Brescia in una nota - ma è indispensabile investire sulle norme di sicurezza, aumentare i controlli facendo rispettare le norme di sicurezza che moltissime volte vengono trascurate per aumentare la produttività, garantendo e mettendo al primo posto la sicurezza di chi lavora e fermare quella che ormai è una vera è propria strage infinita”.