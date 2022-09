Travolto da 2 tonnellate di acciaio, grave operaio: lavoratori in sciopero

Lavoratori in sciopero per l'ennesimo grave infortunio sul lavoro in provincia di Brescia, il terzo in pochi giorni tra cui l'incidente costato la vita al 60enne Fausto Farina. Le sirene stavolta hanno suonato in Valsabbia, nello stabilimento delle Acciaierie Venete di Odolo: poco prima delle 15 un operaio di 51 anni, residente in paese, sarebbe stato travolto da un fascio di barre in acciaio, del peso di oltre 2 tonnellate, che dopo averlo in parte travolto l'avrebbe fatto cadere rovinosamente a terra, dove avrebbe colpito altre barre. Una botta tremenda ma che sarebbe stata attutita dal casco di lavoro che indossava in quel momento: circostanza che potrebbe avergli salvato la vita.

Non avrebbe mai perso conoscenza, ma le sue condizioni sono comunque gravi: per questo è stato medicato sul posto dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Odolo, e poi trasferito d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia - ricoverato in codice rosso e con riserva di prognosi - dall'elisoccorso decollato da Sondrio.

Cosa è successo in fabbrica

Su quanto accaduto in fabbrica indagano i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Salò. Da una prima ricostruzione sembra che il 51enne stesse inventariando alcuni materiali, quando le barre in acciaio che transitavano sul nastro trasportatore sopra di lui si sarebbero improvvisamente "staccate", precipitando di sotto e colpendolo (per fortuna solo di striscio) alla testa.

"Purtroppo assistiamo ormai quotidianamente a un'emergenza senza fine - il commento unitario dei sindacati Cgil, Uil, Fiom e Uilm Brescia - Il tema della sicurezza sul lavoro deve diventare sempre di più una priorità, coinvolgendo tutti a partire dalle istituzioni, perché il valore della vita viene prima di tutto. In attesa che organi competenti definiscano le dinamiche, Fiom, Uilm e Rsu hanno dichiarato da subito lo sciopero dello stabilimento".