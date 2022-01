Cade dalla scala in azienda e batte la testa: operaio elitrasportato al Civile

Infortunio sul lavoro, venerdì mattina, alla Ferriera Valsabbia di Odolo. Stando alle prime informazioni trapelate, un operaio – dipendente di una ditta esterna – sarebbe precipitato da una scala mentre stava scaricando del materiale. L’uomo, classe 1974, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, battendo la testa nella caduta.

È accaduto poco prima delle 6.30: il 47enne è stato subito soccorso dal personale dell’azienda di via Marconi. Nel frattempo, sul posto sono state inviate due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Brescia. L’operaio non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure, è stato trasferito bordo dell’eliambulanza al Civile di Brescia, quindi ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero critiche.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Salò: insieme ai tecnici della prevenzione sul posto di lavoro di Ats (l'azienda sanitaria), stabiliranno le eventuali responsabilità.