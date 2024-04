Pomeriggio da incubo: ragazza aggredita e rapinata dal compagno in un parcheggio

La discussione scattata per un presunto tradimento. La pretesa di lui di essere risarcito economicamente per l’offesa subita, infine l’aggressione per cercare di arraffare altri soldi. Protagonisti della vicenda una giovanissima coppia di casa a Nuvolera: 22 anni lei, 24 lui.

Un vero e proprio pomeriggio da incubo quello vissuto giovedì 18 aprile dalla 22enne: tutto è cominciato quando il 24enne ha preso le chiavi dell’auto di lei, pretendendo che lo accompagnasse fino a casa dei suoi genitori. Prima tappa del viaggio un bancomat di Rezzato dove il ragazzo si è fatto consegnare 200 euro appena prelevati dalla compagna. Soldi che non gli sarebbero bastati, tanto che poco dopo - in un parcheggio di Nuvolera - ha strappato la borsetta della fidanzata: dentro c’erano ben 900 euro, che la 22enne avrebbe dovuto usare per pagare le bollette e l’affitto del suo negozio.

Un’escalation di violenza: lei, spaventata, è scesa dell’auto e ha provato a scappare, chiamando immediatamente il numero unico per le emergenze. Lui l’avrebbe inseguita e raggiunta: afferrata per i capelli e strattonata, poi derubata dello smartphone. A salvarla è stato il tempestivo intervento dei carabinieri di Nuvolento: entrambi sono stati accompagnati in caserma. Lui, trovato in possesso di 900 euro, è stato arrestato in flagranza: misura convalidata dal giudice che ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia in attesa del processo. Lei avrebbe trovato il coraggio di raccontare quanto avrebbe subito per anni: minacce, percosse e maltrattamenti. Violenze che aveva anche già denunciato, per ben due volte, ma poi aveva finito per ritirare le querele sporte contro il 24enne.