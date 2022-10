Ladri scatenati: in una notte svaligiate due case e le farmacie del paese

Raffica di furti nel fine settimana tra Nuvolera e Paitone: prese di mira (e svaligiate) due abitazioni e altrettante farmacie. Malviventi in azione nella notte tra venerdì e sabato: si tratterebbe di una sola banda composta da tre o quattro persone. I furti sarebbero stati messi a segno in rapida sequenza, tra le 2 e le 4 del mattino. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Nuvolento.

I banditi hanno colpito - così pare - sulla direttrice Nuvolera-Paitone per poi darsi alla macchia. Sarebbero state prima svaligiate due abitazioni, nella zona di Via Sorzana e Via Mattei: purtroppo solo il preludio di quanto accaduto dopo. La banda infatti si è scatenata alla farmacia Girelli di Nuvolera e, poco più tardi alla farmacia Gibelli di Paitone.

L'assalto alle farmacie

In entrambi i casi sono state sfondate le vetrate d'ingresso, provocando danni ingenti, e disinnescati o manomessi i sistemi di allarme. Stesso modus operandi, stessa "strategia": una volta varcata la soglia, i malviventi hanno svuotato le casse dei contanti, e nel contempo hanno ribaltato tutto in cerca di altri soldi, non solo negli spazi del negozio ma anche in uffici e magazzini. Poi la fuga, come detto, nel cuore della notte. Ma ci sono tracce, immagini delle telecamere, altri indizi: le indagini proseguono.