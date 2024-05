Sale sul tetto per protestare contro il titolare: paura in azienda

A Nuvolera, nella prima mattinata di oggi (mercoledì 22 maggio), un operaio è salito sul tetto dell’azienda dove lavora per manifestare contro il titolare. Non si conoscono nel dettaglio le motivazioni dell'eclatante (quanto inusuale) forma di protesta, ma per alcuni istanti si è temuto il peggio. Una mattinata piuttosto concitata, anche – e non solo – per i suoi colleghi dell’impianto lavorativo situato in via Giava.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 9.30. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri. Per fortuna, il lavoratore – 53 anni l'età – ha poi desistito: dopo pochi minuti è infatti sceso, sano e salvo, dal tetto dell’azienda. Nel frattempo sarebbero state avviate le trattative con i sindacati, mentre sono in corso gli accertamenti da parte dei militari.