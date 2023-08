Lavori per asfalto e segnaletica: traffico in tilt sulla Statale

Giornata da dimenticare quella di oggi, martedì 29 agosto, sulla statale che collega Rezzato a Gavardo: dopo oltre due settimane di stop sono ripresi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Scaiola a Nuvolera. Si tratta degli ultimi ritocchi (asfaltatura e posa della segnaletica) disposti dalla Provincia.

Il cantiere, avviato nel mese di maggio - dopo l’apertura parziale della rotatoria a metà luglio e il via libera totale dello scorso 11 agosto - era rimasto chiuso nelle settimane centrali di agosto e molti automobilisti pensavano di essersi lasciati alle spalle le interminabili code che si erano registrate durante la primavere e l’inizio dell’estate lungo la strada statale.

Le foto dei sopralluoghi effettuati dal sindaco e dal consigliere ai lavori pubblici di Nuvolera, postate sui canali social del Comune e della Provincia di Brescia pochi giorni prima di Ferragosto, avevano fatto pensare a molti che il cantiere fosse ormai definitivamente chiuso e quando nella mattinata di oggi si sono trovati di nuovo in colonna hanno sfogato la rabbia sulla pagina Facebook del paese. In realtà bastava leggere con attenzione il post per capire che così non era: “I lavori verranno ultimati negli ultimi giorni di agosto con la posa del tappeto di usura e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale”, si leggeva infatti nell’avviso datato 11 agosto.

Insieme agli operai e ai mezzi per asfaltare sono tornate le code, che hanno tenuto banco dalla prime ore di martedì 29 agosto: "Sono senza parole: 45 minuti per fare 400 metri”, si legge tra decine di commenti. E ancora: "Per raggiungere Rezzato da Prevalle ci ho messo un’ora". Non resta che rassegnarsi e pazientare: dovrebbero mancare pochi giorni alla chiusura, questa volta definitiva, del cantiere.