Cade sul sentiero della panchina gigante, per soccorrerla serve l'elicottero

Domenica 20 giugno una 51enne si è infortunata a Nuvolera in località Big Bench (grande panchina), nei pressi del parco degli Alpini. Il fatto è successo verso le 9.30: a causa di una brutta caduta la donna, residente nelle vicinanze, ha riportato dei traumi che non le permettevano di camminare ed ha quindi deciso di chiamare aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Valle Sabbia della V delegazione bresciana assieme ai Vigili del Fuoco. La 51enne è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Gavardo per accertamenti. Nessuna grave conseguenza per la vittima – per fortuna- dimessa in giornata.