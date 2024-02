Mamma, papà e figlia stanno cenando, un ladro fa irruzione in casa

Tutto sommato è andata bene: alla vista dei proprietari di casa, il ladro ha fatto dietrofront ed è scappato. Nessuna reazione violenta o aggressione, e il furto è stato sventato. Ma è stata una serata di paura quella vissuta ieri - domenica 4 febbraio - da una famiglia di Nuvolento: mentre mamma, papà e figlia cenavano, un malvivente si è intrufolato nella camera da letto.

Tutto è accaduto verso le 19.30 in un’abitazione di via Castello Sera: il ladro, dopo avere utilizzato la scala esterna, ha raggiunto il balcone per poi forzare la finestra ed intrufolarsi nella stanza da letto. Prima di entrare in azione non si sarebbe nemmeno preoccupato di accertarsi che all’interno non ci fosse nessuno.

Insospettiti dai rumori, i proprietari hanno interrotto la cena e sono corsi in camera. Una volta varcata la soglia della stanza, si sarebbero trovati faccia a faccia con il ladro che stava già rovistando nei cassetti in cerca di qualcosa da rubare. Vistosi scoperto, sarebbe saltato giù dalla finestra per poi dileguarsi in un batter di ciglia. Interminabili attimi di paura, ma nessuna conseguenza, per fortuna, e una magra consolazione: il malvivente se n’è andato a mani vuote.