Esce di casa per andare al lavoro e si ritrova l'auto senza le ruote

È successo ancora: i ladri di pezzi di auto sono tornati a colpire. Questa volta a Nuvolento: una Audi station wagon, in sosta a bordo strda, è stata smontata e praticamente distrutta. I malviventi sono entrati in azione durante la notte tra giovedì 8 e venerdì 9 febbraio in via Monticelli: muniti di cric, hanno smontato e prelevato un pneumatico, poi hanno mandato in frantumi un finestrino per arraffare alcuni effetti personali e pure la ruota di scorta che si trovava nel baule.

L'amaro sfogo del proprietario sui social "Ti alzi per andare a lavorare e trovi la macchina sfasciata", si legge sulla pagine Facebook del paese. Un risveglio davvero spiacevole, identico a quello del cittadino di Montichiari che, lunedì mattina, si era trovato l'auto senza due gomme.

Un episodio non isolato, a quanto pare: nelle scorse settimane altri piccoli furti si sarebbero registrati a Nuvolento. Nel mirino anche la chiesa del paese, dove sarebbero stati asportati alcuni ventilatori.