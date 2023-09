Grossa fuga di gas in paese: scuola evacuata e strada chiusa

Mattinata conciata quella di oggi, martedì 12 settembre, a Nuvolento: una grossa perdita di gas ha allarmato i residenti di via Fabbri e pure fatto saltare il ritorno tra i banchi degli alunni delle vicine scuole elementari Bertolotti. Poco dopo il suono della prima campanella, i vigili del fuoco di Salò ha fatto ingresso nella struttura ed evacuato - in via precauzionale- bambini, docenti e personale scolastico. Per loro il primo giorno di scuola è durato davvero pochissimo: dopo aver sostato qualche minuto nel cortile della struttura, hanno riabbracciato genitori e nonni e sono tornati a casa.

L’allarme è scattato poco prima delle 8, quando un forte odore di gas ha cominciato a diffondersi nella zona: immediato l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei tecnici di Unareti. Via Fabbri è stata chiusa per le verifiche del caso, che sono state effettuate anche in alcune abitazioni della zona. All’origine dalla grossa perdita di gas metano ci sarebbe la rottura di un manicotto avvenuta durante gli scavi per il rifacimento delle tubature del metano.