Faccia a faccia con un cinghiale e i suoi cuccioli mentre passeggia: paura in paese

L’incontro ravvicinato e ben poco gradito con una “famiglia" di cinghiali durante la consueta passeggiata serale. Poi la corsa a perdifiato per sfuggire a un grosso ungulato che, con fare minaccioso, si avvicinava sempre di più.

È quanto accaduto, verso le 20.30 di ieri sera (giovedì 11 febbraio) a un 65enne di Nuvolento: si è trovato faccia a faccia con un branco di cinghiali (la mamma e i suoi cuccioli) mentre passeggiava lungo via Fontanino, la strada che collega Nuvolento a Paitone. Una via molto frequentata da runners e podisti perché situata ai piedi del monte, circondata dai campi e poco trafficata. Il branco - poco meno di una decina di ungulati - sarebbe improvvisamente sbucato dalla vegetazione e apparso sulla strada. Probabilmente a caccia di cibo e di acqua (a poca distanza c’è una fonte), gli ungulati si sono spinti fino al centro abitato.

Immobilizzato dalla paura, il 65enne ha fatto dietrofront quando l’esemplare più grosso, probabilmente la mamma, ha cominciato a grugnire, mostrando gli affilati denti, nella sua direzione. L’ungulato lo avrebbe pure inseguito per qualche metro, salvo poi fermarsi e tornare dai suoi cuccioli.

Al 65enne è andata bene, per fortuna. Ma non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati nella zona: un mese fa gli ungulati si erano spinti fino al parco pubblico situato nei pressi di via Fontanino. Nessuno li aveva visti, ma avevano lasciato dietro a sé caos e sporcizia, oltre alle orme sul terreno. L’episodio è stato segnalato sui social , ma pure al sindaco Giovanni Santini. Il primo cittadino si sarebbe già rivolto alla polizia provinciale, ente competente in materia e l’unico in grado di autorizzare - qualora sussistano le condizioni - l'eventuale avvio delle operazioni di contenimento.