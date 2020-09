Macchinario avvolto dalle fiamme: paura in un'azienda di Nuvolento

Le fiamme sono divampate all’improvviso, avvolgendo un macchinario e una vasca per l’olio di raffreddamento. Attimi di paura si sono vissuti all’alba dei martedì all’intero del capannone della ditta Bs System di Nuvolento, azienda specializzata nella produzione di componenti in ottone per l’industria e l’agricoltura. Nessun dipendente ferito, per fortuna.

Scattato l’allarme, verso le 6.30 del mattino, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Brescia, che ha velocemente circoscritto le fiamme anche grazie all’impiego dei nuovi schiumogeni in dotazione.

Spento il rogo, sono cominciate le operazioni di messa in sicurezza e verifica della stabilità della struttura. La conta dei danni è ancora in corso, ma non dovrebbero esser ingenti: come detto le fiamme hanno interessato solo un macchinario per la lavorazione dell’ottone e una vasca dell’olio di raffreddamento.